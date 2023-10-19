RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Фото: В Кривом Роге прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги сегодня ночью, 19 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Перший міський".

Пока официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной угрозе в ряде центральных и южных областей.

Жителей города и области до окончания воздушной тревоги просят оставаться в укрытиях, или же по возможности соблюдать правило "двух стен".

Обстрелы Кривого Рога

Оккупанты регулярно наносят удары по Кривому Рогу с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Так, в городе звуки взрывов прозвучали утром в среду, 4 октября. Кроме того, ранее Кривой Рог подвергся ракетной атаке противника 26 сентября. Тогда "прилет" произошел по одному из предприятий города. Российские оккупанты нанесли удар с применением баллистики, они ударили по одному из предприятий города.

Перед этим вражеская ракета попала, в частности, в отдел полиции. В результате обстрела один человек погиб, а количество раненых составило 60 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой РогДнепропетровская областьвибухиВторжение России в Украину