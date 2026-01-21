UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Кривому Розі пролунали вибухи

Фото: загроза пусків балістики була саме для Кривого Рогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 21 січня у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим військові попередили про загрозу застосування балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Кривому Розі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 02:06.

Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ повідомили, що існує загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Ще в одному дописі військові уточнили, цілі можуть бути на Кривий Ріг.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:12 карта повітряних має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Кіровоградській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігВійна в Україні