В Кривом Роге прогремели взрывы

Фото: угроза пусков баллистики была именно для Кривого Рога (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 21 января в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим военные предупредили об угрозе применения баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Кривом Роге были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 02:06.

Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга. Еще в одной заметке военные уточнили, цели могут быть на Кривой Рог.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:12 карта воздушных имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, что россияне регулярно применяют дроны, баллистику и различные типы ракет, чтобы атаковать Кривой Рог.

Один из таких обстрелов произошел 14 января. Тогда в результате вражеских ударов возник пожар и были повреждены лишь отдельные объекты инфраструктуры.

Кроме того, мы писали, что в ночь на 14 января россияне массово атаковали город дронами, в результате чего люди остались без света, тепла и воды. Но, к счастью, к утру спасателям удалось исправить ситуацию.

