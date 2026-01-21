ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Кривому Розі пролунали вибухи

Середа 21 січня 2026 02:12
У Кривому Розі пролунали вибухи Фото: загроза пусків балістики була саме для Кривого Рогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 21 січня у Кривому Розі пролунали вибухи. Перед цим військові попередили про загрозу застосування балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Кривому Розі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 02:06.

Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ повідомили, що існує загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Ще в одному дописі військові уточнили, цілі можуть бути на Кривий Ріг.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:12 карта повітряних має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Кіровоградській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Кривому Розі пролунали вибухи

Новина доповнюється...

