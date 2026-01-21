В ночь на 21 января в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед этим военные предупредили об угрозе применения баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Кривом Роге были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 02:06.

Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга. Еще в одной заметке военные уточнили, цели могут быть на Кривой Рог.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:12 карта воздушных имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.