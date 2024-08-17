У Кривому Розі пролунали вибухи

Вибухи у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали у суботу, 17 серпня. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як зазначають місцеві мешканці, у місті було чути кілька вибухів.
Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 12:29. Також "почервоніли" Полтавська, Харківська, Запорізька та Донецька області. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики зі сходу.
Карта повітряних тривог станом на 12:40
Вночі 17 серпня російські загарбники випустили по Україні 14 "Шахедів" з різних напрямків. Сили ППО знищили всі російські дрони. ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.
Крім того, під ранок росіяни завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми. Там спахнула пожежа, загорілися автомобілі, припарковані поблизу багатоповерхівка.
Пожежу у Сумах вже загасили. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила фасади сусідніх будинків. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.
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