UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кривому Розі пролунали вибухи

Фото: у Кривому Розі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали у суботу, 17 серпня. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як зазначають місцеві мешканці, у місті було чути кілька вибухів.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 12:29. Також "почервоніли" Полтавська, Харківська, Запорізька та Донецька області. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики зі сходу.

Карта повітряних тривог станом на 12:40

 

Нічна атака Росії

Вночі 17 серпня російські загарбники випустили по Україні 14 "Шахедів" з різних напрямків. Сили ППО знищили всі російські дрони. ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Крім того, під ранок росіяни завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми. Там спахнула пожежа, загорілися автомобілі, припарковані поблизу багатоповерхівка.

Пожежу у Сумах вже загасили. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила фасади сусідніх будинків. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігДніпропетровська областьПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаВибухи