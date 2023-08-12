UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Кривому Розі лунають вибухи, в низці областей повітряна тривога

Фото: в Кривому Розі повідомляють про вибухи, в низці областей повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Кривому Розі лунають вибухи. Тим часом в низці областей на сході, півдні й півночі України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - пише Вілкул. https://www.rbc.ua/rus/news/rozbita-bagatopoverhivka-ta-desyatki-postrazhdalih-1690794492.html

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. 

Повітряна тривога в низці областей 

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога Усі в укриття", - пишуть Повітряні сили України. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як росіяни 31 липня завдали удару по Кривому Рогу під час повітряної тривоги. Тоді ж ворог запустив по місту дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКривий РігВійна в Україні