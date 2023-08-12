ua en ru
Сб, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Кривому Розі лунають вибухи, в низці областей повітряна тривога

Новость на русском →
Субота 12 серпня 2023 10:16
В Кривому Розі лунають вибухи, в низці областей повітряна тривога Фото: в Кривому Розі повідомляють про вибухи, в низці областей повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Кривому Розі лунають вибухи. Тим часом в низці областей на сході, півдні й півночі України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - пише Вілкул. https://www.rbc.ua/rus/news/rozbita-bagatopoverhivka-ta-desyatki-postrazhdalih-1690794492.html

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Повітряна тривога в низці областей

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога Усі в укриття", - пишуть Повітряні сили України.

В Кривому Розі лунають вибухи, в низці областей повітряна тривога

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як росіяни 31 липня завдали удару по Кривому Рогу під час повітряної тривоги. Тоді ж ворог запустив по місту дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кривий Ріг Війна в Україні
NEWS
Підтримка з повітря. Головне про F-16 та хто може передати їх Україні
Підтримка з повітря. Головне про F-16 та хто може передати їх Україні
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України