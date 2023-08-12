В Кривому Розі лунають вибухи, в низці областей повітряна тривога

В Кривому Розі лунають вибухи. Тим часом в низці областей на сході, півдні й півночі України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - пише Вілкул. https://www.rbc.ua/rus/news/rozbita-bagatopoverhivka-ta-desyatki-postrazhdalih-1690794492.html

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як росіяни 31 липня завдали удару по Кривому Рогу під час повітряної тривоги. Тоді ж ворог запустив по місту дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад.

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