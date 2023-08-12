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В Кривом Роге раздаются взрывы, в ряде областей воздушная тревога

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Суббота 12 августа 2023 10:16
В Кривом Роге раздаются взрывы, в ряде областей воздушная тревога Фото: в Кривом Роге сообщают о взрывах, в ряде областей воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Кривом Роге раздаются взрывы. Между тем, в ряде областей на востоке, юге и севере Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - пишет Вилкул.

Пока другие подробности ситуации не раскрываются.

Без жертв

"Главное - без жертв. Все детали сейчас уточняются. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети! Не помогайте сориентироваться врагу", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Воздушная тревога в ряде областей

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Все в укрытие", - пишут Воздушные силы Украины.

В Кривом Роге раздаются взрывы, в ряде областей воздушная тревога

Напомним, РБК-Украина писало о том, как россияне 31 июля нанесли удар по Кривому Рогу во время воздушной тревоги. Тогда же враг запустил по городу две ракеты, одна из которых попала в жилой дом и другая - в учебное заведение.

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