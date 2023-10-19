У Кривому Розі повідомляють про вибухи

Зазначимо, що жителі повідомляють, що вибухи, ймовірно, лунали за містом.

Додамо, що Повітряні сили попереджали про ракетну загроза з південного напрямку. Військові просили мешканців Кривого Рогу пройти до укриття.

Повідомлення про вибухи вже прокоментував голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"По вибухам, які чули. Все ОК. Ефективна робота ППО за містом", - написав він.

Обстріли Кривого Рогу

Зазначимо, що росіяни регулярно завдають ударів по Кривому Рогу. Вони можуть застосовувати крилаті і балістичні ракети, а також дрони-камікадзе.

Тільки сьогодні вночі у місті лунали вибухи.

Зокрема, Кривий Ріг зазнав ракетної атаки противника 26 вересня. Тоді росіяни вдарили по одному з підприємств міста. Російські окупанти завдали удару із застосуванням балістики.

Перед цим ворожа ракета потрапила, зокрема, до відділу поліції. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а кількість поранених склала 60 осіб.

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