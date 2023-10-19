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В Кривом Роге сообщают о взрывах

Кривой Рог, Четверг 19 октября 2023 17:34
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В Кривом Роге сообщают о взрывах Иллюстративное фото: в Кривом Роге сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители Кривого Рога слышали взрывы во время воздушной тревоги 19 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, что жители сообщают, что взрывы, вероятно, раздавались за городом.

Добавим, что Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе с южного направления. Военные просили жителей Кривого Рога пройти в укрытия.

Сообщение о взрывах уже прокомментировал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"По взрывам, которые слышали. Все ОК. Эффективная работа ПВО за городом", - написал он.

Обстрелы Кривого Рога

Отметим, что россияне регулярно наносят удары по Кривому Рогу. Они могут применять крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе.

Только сегодня ночью в городе раздавались взрывы.

В частности, Кривой Рог подвергся ракетной атаке противника 26 сентября. Тогда россияне ударили по одному из предприятий города. Российские оккупанты нанесли удар с применением баллистики.

Перед этим вражеская ракета попала, в частности, в отдел полиции. В результате обстрела один человек погиб, а количество раненых составило 60 человек.

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Кривой Рог Взрыв
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