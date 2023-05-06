ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кривом Роге прогремел взрыв, сбили БПЛА

Новина українською →
Суббота 06 мая 2023 10:13
В Кривом Роге прогремел взрыв, сбили БПЛА Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Кривом Роге прогремел взрыв. Позже сообщили о сбивании вражеского БПЛА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Суспільне Дніпро".

"В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільне", - отмечает издание.

Стоит добавить, что официальных комментариев по ситуации в городе пока нет. В Днепропетровской области, как и в ряде других, была объявлена воздушная тревога.

В Кривом Роге прогремел взрыв, сбили БПЛА

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено в 10:15

Согласно сообщению главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, в городе работала ПВО.

"У нас все ровно. Спасибо ПВО!", - сообщил Вилкул.

Обновлено в 10:19

"Еще минус один БПЛА . Воздушное командование "Восток" в районе города Кривой Рог уничтожило вражеский дрон. Спасибо, ребята! Держите небо над Украиной!", - пишет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня 6 мая, в Крыму прогремели несколько взрывов, после этого местные жители заметили дым. Через некоторое время оккупационная "власть" заявила о работе ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
Более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники: обновленные потери РФ
Более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники: обновленные потери РФ
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой