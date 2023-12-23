UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Кривому розі під час тривоги пролунали вибухи

Фото: В Кривому розі під час тривоги пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Кривому розі під час повітряної тривоги в регіоні пролунав вибух. Перед цим повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Кривому Розі чутно повторні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання. 

Варто додати, що військове командування або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували дану ситуацію.

Що казали у Повітряних силах 

О 09:57 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку Кіровоградську, Миколаївську й Херсонську області. Через пару хвилин повітряну тривогу також було оголошено у Дніпропетровській області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 10:10 (alerts.in.ua)

"Все рівно" 

"Щодо вибухів, що чули. Все рівно", - написав голова військової адміністрації Кривого рогу Олександр Вілкул. 

Атака на Україні у ніч на 23 грудня 

З 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року терористи атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Безпілотники ворог запустив із районів: 

  • Балаклава - Крим; 
  • Приморсько-Ахтарськ - Росія.

"Усі дев’ять "Шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей", - повідомили Повітряні сили. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКривий РігВійна в Україні