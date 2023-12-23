RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кривом Роге во время тревоги раздались взрывы

Фото: В Кривом Роге во время тревоги раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Кривом Роге во время воздушной тревоги в регионе раздался взрыв. Перед этим воздушные силы предупреждали ракетную опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Кривом Роге слышны повторные звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільне", - пишет издание. 

Стоит добавить, что военное командование или другие официальные лица пока никак не комментировали данную ситуацию.

Что говорили в Воздушных силах

В 09:57 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Через пару минут воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:10 (alerts.in.ua)

Атака на Украине в ночь на 23 декабря

С 18:00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года террористы атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed. Беспилотники враг запустил из районов:

  • Балаклава - Крым;
  • Приморско-Ахтарск - Россия.

" Все девять "Шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей", - сообщили Воздушные силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКривой РогВойна в Украине