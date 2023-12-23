В Кривом Роге во время тревоги раздались взрывы

В Кривом Роге во время воздушной тревоги в регионе раздался взрыв. Перед этим воздушные силы предупреждали ракетную опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Кривом Роге слышны повторные звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільне", - пишет издание.
Стоит добавить, что военное командование или другие официальные лица пока никак не комментировали данную ситуацию.
Что говорили в Воздушных силах
В 09:57 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Через пару минут воздушная тревога также была объявлена в Днепропетровской области.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:10 (alerts.in.ua)
С 18:00 вечера 22 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года террористы атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed. Беспилотники враг запустил из районов:
" Все девять "Шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей", - сообщили Воздушные силы.
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