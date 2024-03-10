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У Кривому Розі невідомі розстріляли автомобіль, є потерпілий

Фото: у Кривому Розі невідомі розстріляли автомобіль(facebook.com/PoliceDniproRegion)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 10 березня, в Кривому розі сталась стрілянина. В результаті сутички було поранено чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, сьогодні, 10 березня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території Покровського району міста. На місце виїхали поліцейські відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції.

 

"В результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні", - повідомили правоохоронці.

Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій.

Нагадаємо, нещодавно в соцмережах з'явилося відео, на якому невідомі молодики нападали на перехожих на вулицях Івано-Франківська. Серед їхніх жертв були й люди літнього віку. Молодики били своїх жертв та використовували при цьому газові балончики.

Після цього поліція Івано-Франківської області повідомила про відкриття кримінальної справи та роботу зі встановлення зловмисників.

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Кривий Ріг