В Кривом Роге неизвестные расстреляли автомобиль, есть пострадавший

По данным правоохранителей, сегодня, 10 марта, в полицию поступило сообщение о стрельбе на территории Покровского района города. На место выехали полицейские отделения полиции №3 Криворожского районного управления полиции.

"В результате стрельбы из травматического оружия пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу", - сообщили правоохранители.

Полицейские выясняют все обстоятельства преступления. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к хулиганским действиям.

Напомним, недавно в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные молодые люди нападали на прохожих на улицах Ивано-Франковска. Среди их жертв были и люди пожилого возраста. Молодые люди били своих жертв и использовали при этом газовые баллончики.

После этого полиция Ивано-Франковской области сообщила об открытии уголовного дела и работе по установлению злоумышленников.

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