У Кривому Розі масштабні відключення світла та перебої з водою після "прильотів"

У Кривому Розі на тлі масованої атаки ворога в ніч на 16 липня сталися відключення світла. Також у місті можливі перебої з водопостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.
Як відомо, після 00:30 місцеві ЗМІ написали, що у деяких районах Кривого Рогу зникло світло. Цьому передували вибухи.
За словами Вілкула, станом на 00:40 Кривий Ріг зазнав близько 20 влучань внаслідок масованої атаки дронів. Ще 15 "Шахедів" у повітрі на підльоті до міста.
Голова Ради оборони міста підтвердив, що у Кривому Розі проблеми зі світлом.
"Масштабні відключення світла. Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах", - зазначив він.
Ввечері 15 липня РФ запустила по Україні дрони з кількох напрямків. Крім того, була загроза балістики зі сходу.
Відомо, що росіяни масовано атакували Харків. У місті троє постраждалих.
Також окупанти вдарили по Кривому Рогу ракетою, а потім масовано атакували "Шахедами". За попередніми даними, у місті виникла пожежа, є постраждалі.
Більше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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