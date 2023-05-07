ua ru
Нд, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Кривому Розі лунатимуть вибухи, проводяться планові роботи

Новость на русском →
Неділя 07 травня 2023 09:48
В Кривому Розі лунатимуть вибухи, проводяться планові роботи Фото: в Кривому Розі лунатимуть вибухи, проводитимуться планові роботи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Кривому Розі, сьогодні, 7 травня, проводяться планові випробувальні вибухові роботи. Цивільних закликають зберігати спокій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Планові роботи проводитимуться в Тернівському районі з 9:00 до 15:00.

"Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає", - пише Вілкул.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 5 травня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватний будинок.

Також під час чергового ворожого обстрілу району було пошкоджено фермерське господарство. Пізніше окупанти обстріляли й сам Нікополь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг
NEWS
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
Як може розвиватися український контрнаступ: WP спрогнозував сценарії
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою