В Кривому Розі кількість жертв зросла до п'яти після атаки РФ

Кількість жертв після атаки РФ по Кривому Рогу 17 січня зросла. Наразі відомо про п'ятьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За даними голови ОВА, у лікарні померла жінка, яка постраждала через ракетний удар напередодні.

"На жаль, є трагічна новина з Кривого Рогу", - розповів він.

Обстріл Кривого Рогу

Російські війська атакували балістикою Кривий Ріг 17 січня. Внаслідок атаки були пошкоджені будинки, навчальний заклад.

Майже одразу стало відомо про поранених і загиблих. Пізніше їх кількість почала зростати з трьох загиблих до чотирьох, з трьох поранених до 7. Надалі кількість поранених у Кривому Розі збільшилась до 14 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.