В Кривом Роге количество жертв возросло до пяти после атаки РФ

Количество жертв после атаки РФ по Кривому Рогу 17 января возросло. Сейчас известно о пяти погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Всего погибли 5 человек. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких", - отметил Лысак.

По данным главы ОВА, в больнице умерла женщина, которая пострадала из-за ракетного удара накануне.

"К сожалению, есть трагическая новость из Кривого Рога", - рассказал он.

Обстрел Кривого Рога

Российские войска атаковали баллистикой Кривой Рог 17 января. В результате атаки были повреждены дома, учебное заведение.

Почти сразу стало известно о раненых и погибших. Позже их количество начало расти с трех погибших до четырех, с трех раненых до 7. В дальнейшем количество раненых в Кривом Роге увеличилось до 14 человек.

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