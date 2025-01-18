В Кривом Роге количество жертв возросло до пяти после атаки РФ
Количество жертв после атаки РФ по Кривому Рогу 17 января возросло. Сейчас известно о пяти погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"К сожалению, есть трагическая новость из Кривого Рога", - рассказал он.
По данным главы ОВА, в больнице умерла женщина, которая пострадала из-за ракетного удара накануне.
"Всего погибли 5 человек. Искренние соболезнования всем, кто потерял близких", - отметил Лысак.
Обстрел Кривого Рога
Российские войска атаковали баллистикой Кривой Рог 17 января. В результате атаки были повреждены дома, учебное заведение.
Почти сразу стало известно о раненых и погибших. Позже их количество начало расти с трех погибших до четырех, с трех раненых до 7. В дальнейшем количество раненых в Кривом Роге увеличилось до 14 человек.
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