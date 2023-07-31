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У Кривому Розі кількість жертв зросла до п'яти, а постраждалих - до 73 осіб

Фото: У Кривому Розі кількість жертв зросла до п'яти (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість жертв в результаті ракетної атаки росіян у Кривому Розі збільшилася до пʼяти осіб. При цьому отримали поранення ще 64 людини.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

За його словами, в результаті трагедії пʼятеро загиблих, серед яких дитина.

Також відомо про 64 постраждалих. З них - двоє хлопчиків та троє дівчат, віком від чотирьох до 17 років.

"Більшість поранених лікуватимуться вдома. Та понад 20 залишаються у лікарнях", - повідомив Лисак.

Оновлено.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість поранених зросла до 73 осіб, серед них вісім дітей.

"У лікарнях у стаціонарі - 22 поранених, у тому числі двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані", - написав він у Telegram.

Обстріл Кривого Рогу

31 липня російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області під час повітряної тривоги. По місту російські загарбники запустили дві ракети, одна з яких потрапила у житловий будинок та інша - у навчальний заклад.

Кількість постраждалих постійно зростала протягом дня від одного загиблого та 10 поранених. Під час розбору завалів стався обвал конструкцій житлової багатоповерхівки.

Докладніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.

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