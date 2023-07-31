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В Кривом Роге количество жертв возросло до пяти, а пострадавших - до 73 человек

Фото: В Кривом Роге количество жертв возросло до пяти (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Количество жертв в результате ракетной атаки россиян в Кривом Роге увеличилось до пяти человек. При этом получили ранения еще 64 человека.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, в результате трагедии пятеро погибших, среди которых ребенок.

Также известно о 64 пострадавших. Из них - двое мальчиков и трое девочек в возрасте от четырех до 17 лет.

"Большинство раненых будут лечиться дома. Но более 20 остаются в больницах", - сообщил Лысак.

Обновлено.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество раненых возросло до 73 человек, среди них восемь детей.

"В больницах в стационаре - 22 раненых, в том числе двое детей. Два человека в тяжелом состоянии", - написал он в Telegram.

Обстрел Кривого Рога

31 июля российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области во время воздушной тревоги. По городу российские захватчики запустили две ракеты, одна из которых попала в жилой дом и другая - в учебное заведение.

Количество пострадавших постоянно росло в течение дня от одного погибшего и 10 раненых. Во время разбора завалов произошел обвал конструкций жилой многоэтажки.

Подробнее о трагедии - в материале РБК-Украина.

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