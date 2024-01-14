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В Кривому Розі чути звуки вибухів

Фото: В Кривому Розі чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 січня, місцеві жителі чули звуки вибухів в Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та начальника Криворізького РВА Євгена Ситниченка.

 "У Кривому Розі чутно звуки, схожі на вибухи! У місті лунає повітряна тривога", - повідомляють місцеві канали.

Начальник Криворізького РВА закликав місцевих жителів пройти до укриттів та не перебувати на відкритих місцевостях.

"Ракетна небезпека. Гучно у Криворізькому районі. Будь ласка, бережіть себе і будьте в укриттях", - зауважив Ситниченко.

Станом на 17:25 карта повітряних тривог виглядає так:

Обстріл України 13 січня

Нагадаємо, вчора зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про вчорашню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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