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В Кривом Роге слышны звуки взрывов

Фото: В Кривом Роге слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 января, местные жители слышали звуки взрывов в Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и начальника Криворожского РВА Евгения Ситниченко.

"В Кривом Роге слышны звуки, похожие на взрывы! В городе раздается воздушная тревога", - сообщают местные каналы.

Начальник Криворожского РОА призвал местных жителей пройти в укрытия и не находиться на открытых местностях.

"Ракетная опасность. Громко в Криворожском районе. Пожалуйста, берегите себя и будьте в укрытиях", - отметил Ситниченко.

По состоянию на 17:25 карта воздушных тревог выглядит так:

Обстрел Украины 13 января

Напомним, вчера утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о вчерашней массированной атаке - в материале РБК-Украина.

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