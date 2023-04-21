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У Кривому Розі чоловік погрожував підірвати себе гранатою

Фото: у Кривому Розі чоловік погрожує підірвати себе гранатою (mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Житель міста Кривий Ріг зачинився у будинку та погрожує підірвати гранату. Інцидент трапився у п'ятницю ввечері, 21 квітня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомили в Telegram-каналі поліції Дніпропетровської області.

Як розповіли у відомстві. близько 16:45 їм поступило повідомлення щодо того, що житель міста погрожує підірвати гранату. На місце події відразу вирушило керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, Криворізького РУП, відділення поліції №7 та спецпризначенці.

"Перемовини тривали близько трьох годин, після чого чоловік добровільно віддав боєприпас та був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці проводять обшуки у будинку чоловіка.

Нагадаємо, в Інгулецькому районі міста місцевий житель зачинився в будинку і погрожував підірвати себе.

"Він зачинився в будинку в Інгулецькому районі. Нібито в його матері нещодавно згорів будинок і в нього немає грошей на його лікування", - писали місцеві жителі.

Також повідомляють, що у чоловіка може бути арсенал боєприпасів. На місці вже працює поліція, вибухотехніки, психологи ведуть із ним переговори.

Оновлено 21:10.

Відомо, що чоловік добровільно віддав гранату правоохоронцям. До моменту інциденту в будинку разом із ним перебувала його мати.

"Співробітники полку спецпризначення вели переговори з чоловіком кілька годин і вмовили не робити дурниці. Городянина затримали", - пишуть місцеві.

Нагадаємо, у Бериславському районі Херсонської області трактор підірвався на російській міні.

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