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В Кривом Роге из-за ракетной атаки врага проводят аварийно-спасательную операцию

Кривой Рог, Воскресенье 20 октября 2024 00:54
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В Кривом Роге из-за ракетной атаки врага проводят аварийно-спасательную операцию Иллюстративное фото: в Кривом Роге ведутся аварийно-спасательные работы после российского обстрела (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге после российской ракетной атаки вечером накануне были начаты аварийно-спасательные работы. Были повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Работают все коммунальные, оперативные и медицинские службы", - рассказал он.

Также жителей пострадавших домов в результате российских ракетных обстрелов призвали обращаться в штаб помощи людям. Он разворачивается в Долгинцевском исполкоме по адресу Днепровское шоссе №11.

По словам руководителя Совета обороны города, туда "уже везут стройматериалы - пленку, ОСБ и прочее".

"Ближайший Пункт несокрушимости - СОШ №109 по адресу ул. Ярослава Мудрого 83", - добавил он.

Удары баллистики по Кривому Рогу

Ранее сообщалось, что поздно вечером, 19 октября, российские кафиры дважды били по Кривому Розу баллистическим вооружением. В городе были слышны взрывы.

Позже власти города призвали жителей Кривого Рога соблюдать информ-тишину, и не выкладывать в интернет места "прилетов" и т.д.

Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что в Кривом Роге в результате вражеских ракетных ударов горел автомобиль, но пламя уже погасили.

Между тем, данные о возможных пострадавших пока не появлялись. Глава ОВА добавил, что последствия обстрела "уточняются"

Напомним, ранее, 27 сентября, российские захватчики нанесли удар баллистике по зданию управления полиции Кривого Рога. Тогда из-за вражеской атаки были пострадали и погибли.

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Кривой Рог Ракетный удар
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