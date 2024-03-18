У Кривому Розі через падіння уламків "шахеда" на п'ятиповерхівку сталася пожежа

"Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав", - написав він.

За його даними, вибухотехніки вилучили частину дрона. "Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома", - додав він.

Усього ввечері 17 березня у Криворізькому районі збили два "шахеди".

Лисак також повідомив, що тричі агресор обстрілював Нікополький район. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

"Зруйнований приватний будинок. Понівечені 2 господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін", - додав Лисак.

Удар "шахедами"

Нагадаємо, у ніч на 18 березня російські війська атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Сили оборони знищили 17 дронів у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької та Рівненської областей.

Увечері 12 березня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під ворожим ударом опинилися багатоповерхівки. За повідомленнями місцевої влади, були пошкоджені понад 300 квартир. Відомо про 5 загиблих та більше 40 поранених.