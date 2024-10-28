У Кривому Розі через обстріл пошкоджено житловий будинок, є постраждалі

Обстріл Кривого Рогу

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по місту балістикою.

Також сьогодні ввечері ворог атакував Харків керованими авіабомбами. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих.

При цьому з’ясувалося, що ціллю ворога став Держпром. Будівля пошкоджена.

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