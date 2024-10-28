В Кривом Роге из-за обстрела поврежден жилой дом, есть пострадавшие

Обстрел Кривого Рога

Напомним, сегодня, 28 октября, в Кривом Роге раздался взрыв. Позже стало известно, что оккупанты ударили по городу баллистикой.

Также сегодня вечером враг атаковал Харьков управляемыми авиабомбами. По состоянию на сейчас известно о шести пострадавших.

При этом выяснилось, что целью врага стал Госпром. Здание повреждено.

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