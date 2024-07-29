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У Кривому Розі було чути вибухи, у бік міста рухалися "Шахеди"

Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунали вибухи на тлі дронової атаки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У районі Кривого Рогу у ніч проти 29 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області. У бік міста фіксувався рух ворожих ударних безпілотників.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Зазначається, що звуки вибухів було чутно у Кривому Розі близько 01:26.

При цьому представники місцевої влади не повідомляли щодо якихось наслідків через інцидент.

Зауважимо, раніше після опівночі у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про "Шахедну" атаку, загрозу БПЛА противника зокрема для Кривого Рогу, та інформували про рух ворожих дронів-камікадзе у бік міста з півдня.

"Декілька груп БпЛА з Херсонської області залетіли на Дніпропетровщину з півдня, курс на Кривий Ріг", - йшлося в оголошенні військових ще о 01:02.

Повітряна атака РФ

Нагадаємо, російські окупанти ще ввечері у неділю запустили ракету для ударів по Дніпропетровській області. Проте ворожу повітряну ціль вдалося збити засобами ППО ЗСУ.

У місцевих пабліках та в моніторингових групах писали в той час про звуки вибуху в районі Павлограда.

Вже після опівночі росармія запустила для повітряної атаки по Україні кілька груп дронів-камікадзе. Через це у низці областей була оголошена тривога.

Крім того, фіксувався пуск керованих авіабомб російською тактичною авіацією в Донецькій області. А для Кіровоградської області оголошувалася ракетна небезпека.

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Кривий РігАтака дронів