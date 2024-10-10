В Кривом Роге было слышно взрывы
Утром, 10 октября, в Кривом Роге были слышны взрывы. Военные предупреждали о двигавшихся в направлении города дронах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 07:02.
Перед этим, в 06:49, Воздушные силы ВСУ опубликовали сообщение, в котором указали, что несколько групп ударных БпЛА россиян следуют из Херсонской области в направлении Кривого Рога.
Где объявлена тревога
По состоянию на 07:05, 10 октября, карта воздушных тревог выглядит так. Тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, на карте обозначено, что тревога продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.
Напомним, что в ночь на 10 октября в Киевской области тоже были зафиксированы дроны россиян. Для отражения атаки, по воздушным силам противника в регионе работали силы ПВО.
Также мы писали, что вчера Россия запустила по территории Украины 3 баллистические ракеты и 22 беспилотника. Противовоздушная оборона Украины сбила 21 дрон, еще один повернул в сторону России.
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