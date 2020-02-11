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Прокуратура изъяла из незаконного оборота топливо на более 37 млн гривен

Новости » Общество     11.02.2020 - 16:04
Прокуратура изъяла из незаконного оборота топливо на более 37 млн гривен
Иллюстративное фото (УНИАН)

Во время обысков было изъято 1,25 тысяч литров нелегальных нефтепродуктов

Прокуратура Полтавской области прекратила сбыт незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов на территории одной из нефтебаз на 37,6 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что при обысках было изъяты 1,25 тысяч литров нелегальных нефтепродуктов, а также документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.

"По версии следствия, лица реализовывали через сети автозаправочных станций топливо низкого качества, что не соответствует требованиям Технического регламента и ГОСТе, не отражая продажу такой "продукции" в бухгалтерском и налоговом учете", - сообщили в ОГП.

Ходатайство об аресте изъятого имущества направлено в суд. Начато дело по ч. 1 ст. 366 (подделка официальных документов), ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт и транспортировку незаконно изготовленного топлива), ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 (пособничество в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины с начала года заблокировала деятельность 407 нелегальных автозаправочных станций (АЗС). Наибольшее количество нелегальных АЗС было выявлено в Киевской области.

Также сообщалось, что в декабре СБУ блокировала масштабное изготовление и реализацию контрфактного топлива в промышленных масштабах с использованием веществ опасных для жизни и здоровья людей. Горючее распространяли на 150 заправках.

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