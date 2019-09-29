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В Кривом Роге злоумышленник совершил наезд на полицейского

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 11:01
В Кривом Роге злоумышленник совершил наезд на полицейского
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Нарушителю грозит до 5 лет за решеткой

В Кривом Роге (Днепропетровская область) злоумышленник совершил наезд на правоохранителя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, инцидент произошел утром пятницы, 27 сентября, на территории Саксаганского района города. Правоохранители остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время осмотра в салоне было обнаружено оружие, в именно пистолет и пневматическое ружье. На просьбу выйти из салона водитель не отреагировал, вместо этого начал движение и наехал на полицейского.

"На просьбу заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени. Убегая от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан", - рассказали в полиции.

Отмечается, что за данное правонарушение ранее судимому мужчине грозит ответственность по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении полицейского). Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге во время задержания злоумышленника пострадал сотрудник полиции. Правоохранитель получил два ножевых ранения острым предметом в область ноги и руки. Нападавшим оказался ранее судимый местный житель, который находился в розыске за совершение грабежа.

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Новости Украины Кривой РогполицияДнепропетровская областьнаезд
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