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У Кривому Розі зловмисник скоїв наїзд на поліцейського

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 11:01
У Кривому Розі зловмисник скоїв наїзд на поліцейського
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Порушнику загрожує до 5 років за гратами

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) зловмисник скоїв наїзд на правоохоронця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, інцидент стався вранці п'ятниці, 27 вересня, на території Саксаганського району міста. Правоохоронці зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Під час огляду, в салоні було виявлено зброю, в саме пістолет та пневматичну рушницю. На прохання вийти з салону водій не відреагував, натомість почав рух та наїхав на поліцейського.

"На прохання заглушити двигун, водій різко почав рух та переїхав ногу поліцейському, спричинивши йому тілесні ушкодження у вигляді перелому гомілки. Тікаючи від правоохоронців, зловмисник не впорався з керуванням, врізався в дерево та був затриманий", - розповіли в поліції.

Зазначається, що за дане правопорушення раніше судимому чоловіку загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо поліцейського). Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі під час затримання зловмисника постраждав співробітник поліції. Правоохоронець отримав два ножових поранення гострим предметом в область ноги та руки. Нападником виявився раніше судимий місцевий мешканець, який знаходився у розшуку за вчинення грабежу.

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