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У Кривому Розі запускають Офіс контролю викидів

Новини » Політика     29.01.2020 - 13:19
У Кривому Розі запускають Офіс контролю викидів
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Офіс контролю викидів буде стежити за найбільшими підприємствами

Кабінет міністрів України прийняв рішення про запуск Офісу контролю викидів в атмосферу в Кривому Розі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, фахівці та співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати та направляти перевірки найбільших підприємств. Також Офіс буде збирати інформацію і здійснювати екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах.

Гончарук також навів статистику, згідно з якою у 2016 році забруднення атмосферного повітря призвело в Україні до понад 58 000 смертей (близько 10% всіх смертей в рік).

"Для максимальної ефективності Офіс буде працювати безпосередньо в Кривому Розі - в місті, де це питання є найбільш гострим", - додав прем'єр.

Нагадаємо, в липні 2019 року Служба безпеки України заявляла, що на металургійному комбінаті "АрселорМіттал" у Кривому Розі було виявлено перевищення рівня радіації.

Крім того, СБУ завела справу за забруднення навколишнього середовища в Кривому Розі.

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