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В Кривом Роге после утреннего обстрела горит нефтебаза (фото)

Фото: в Кривом Роге после утреннего обстрела горит нефтебаза (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 6 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Вследствие чего загорелась нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняется", - сообщил он.

Напомним, утром 6 сентября во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже власти подтвердили, что по городу был нанесен ракетный удар.

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Кривой Рогракетный удар