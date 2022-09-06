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У Кривому Розі після ранкового обстрілу горить нафтобаза (фото)

Фото: у Кривому Розі після ранкового обстрілу горить нафтобаза (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 6 вересня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок чого загорілася нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють пожежники і пожежний поїзд. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих з'ясовується", - повідомив він.

Нагадаємо, вранці 6 вересня під час повітряної тривоги в Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше влада підтвердила, що по місту було завдано ракетного удару.

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