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В Кривом Роге школьница попала под поезд

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 11:47
Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

На данный момент она находится в тяжелом состоянии

В Терновском районе Кривого Рога (Днепропетровская область) 15-летняя школьница попала под железнодорожный поезд. Сейчас потерпевшая находится в тяжелом состоянии, сообщает местное издание Krivbass.city.

Так, согласно информации издания, инцидент произошел вечером 3 июля в 21:10 в северной части Кривого Рога. Причины, по которым школьница попала под поезд, не известны.

"Машинист совершил экстренное торможение, но спасти ситуацию не получилось. Пострадавшую девушку госпитализировали в городскую больницу №8", - пишет издание.

Вместе с тем, согласно информации очевидцев, в результате инцидента поезд отрезал пострадавшей стопу правой ноги.

На данный момент школьница находится в тяжелом состоянии под постоянным наблюдением медиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве, на станции метро "Левобережная" пассажир попал под поезд.  Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее также два человека попали под поезд в Полтавской области. В результате инцидента, парень и девушка погибли.

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Теги публикации: Днепр, поезд, Кривой Рог, школьники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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