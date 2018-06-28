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Интервью

В Киеве пассажир попал под поезд на станции метро "Левобережная"

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 23:09
Фото: на станции метро "Левобережная" (facebook.com/KyivOperativ)
Фото: на станции метро "Левобережная" (facebook.com/KyivOperativ)

Спасти пострадавшего не удалось

В Киеве на станции метро "Левобережная" пассажир попал под поезд метро, движение поездов частично приостановлено. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

Спасти пострадавшего не удалось.

 

Увага! На станції метро #Лівобережна пасажир потрапив під потяг метро. На жаль, врятувати його не вдалося. Рух потягів частково призупинено.

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 28 червня 2018 р.

Позже в "Киевском метрополитене" сообщили, что движение поездов восстановлено.

Отметим, 19 июня в киевском метро на красной ветке произошел сбой в движении - на станции "Левобережная" пассажиры не могли попасть в вагон с первого раза и им приходилось пропускать несколько поездов.

Из-за большого наплыва людей были проблемы с воздухом, и пассажиры задыхались. Проблемы с движением составов приводили к резкому торможению, из-за чего люди падали. В пресс-службе метрополитена сообщили, что это был небольшой сбой в графике.

Напомним, 19 июня в метро на севере Лондона (Великобритания) произошел взрыв, в результате которого пострадало пятеро человек.

 

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Теги публикации: Киев, метро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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