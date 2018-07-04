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У Кривому Розі школярка потрапила під потяг

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 11:47
Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Ілюстративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

На даний момент вона перебуває у важкому стані

У Тернівському районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область) 15-річна школярка потрапила під залізничний потяг. Зараз потерпіла перебуває у важкому стані, повідомляє місцеве видання Krivbass.city.

Так, за інформацією видання, інцидент стався ввечері 3 липня о 21:10 в північній частині Кривого Рогу. Причини, по яким школярка потрапила під поїзд, не відомі.

"Машиніст здійснив екстрене гальмування, але врятувати ситуацію не вийшло. Постраждалу дівчину госпіталізували в міську лікарню №8", - пише видання.

Разом з тим, згідно з інформацією очевидців, в результаті інциденту поїзд відрізав постраждалій стопу правої ноги.

На даний момент школярка перебуває у важкому стані під постійним наглядом медиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві, на станції метро "Лівобережна" пасажир потрапив під поїзд. Врятувати потерпілого не вдалося.

Раніше також дві людини потрапили під потяг у Полтавській області. В результаті інциденту, хлопець і дівчина загинули.

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Теги публікації: Дніпро, поезд, Кривий Ріг, школьники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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