В Кривом Роге "с нуля" строят современный бассейн

"На Днепропетровщине активно развиваем спортивную инфраструктуру. В частности, с нуля возводим бассейны в Слобожанском, Никополе, Кривом Роге. Стремимся, чтобы и дети, и взрослые приобщались к спорту", ​​- сообщила заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Ольга Горб.

Уже готов фундамент будущей двухэтажки, сейчас строители работают над стенами. Двухэтажное здание будущего бассейна будет энергоэффективным. Также его сделают доступным для людей с инвалидностью: оснастят пандусами и подъемниками, установят указатели шрифтом Брайля.

"Изюминкой" новостройки станет большой бассейн: 25 метров в длину и 12 - в ширину. В бассейне будет 6 дорожек. Также предусмотрена трехступенчатая система очистки воды.

"Это очень важный проект для всего Кривого Рога. В этом районе города бассейна не было вообще, - рассказал народный депутат Украины Юрий Корявченков. - Работы идут по плану. Будет классный бассейн".