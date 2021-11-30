У Кривому Розі "з нуля" будують сучасний басейн

"На Дніпропетровщині активно розбудовуємо спортивну інфраструктуру. Зокрема, "з нуля" зводимо басейни у Слобожанскому, Нікополі, Кривому Розі. Прагнемо, аби і діти, і дорослі долучалися до спорту", - повідомила заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб.

Вже готовий фундамент майбутньої двоповерхівки, зараз будівельники працюють над стінами. Двоповерхова будівля майбутнього басейну буде енергоефективною. Також її зроблять доступною для людей з інвалідністю: оснастять пандусами та підйомниками, встановлять покажчики шрифтом Брайля.

"Родзинкою" новобудови стане великий басейн: 25 метрів у довжину і 12 - у ширину. У басейні буде 6 доріжок. Також передбачена триступенева система очистки води.

"Це дуже важливий проєкт для усього Кривого Рогу. У цьому районі міста басейну не було взагалі, - розповів народний депутат України Юрій Корявченков. - Роботи йдуть за планом. Буде класний басейн".