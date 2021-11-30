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У Кривому Розі "з нуля" будують сучасний басейн

Автор: Наталія Гурковська

У Центрально-Міському районі Кривого Рогу будують "з нуля" сучасний басейн, який зможе прийняти одночасно більш як 100 людей. Новий басейн у Кривому Розі - один з об’єктів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"На Дніпропетровщині активно розбудовуємо спортивну інфраструктуру. Зокрема, "з нуля" зводимо басейни у Слобожанскому, Нікополі, Кривому Розі. Прагнемо, аби і діти, і дорослі долучалися до спорту", - повідомила заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб.

Вже готовий фундамент майбутньої двоповерхівки, зараз будівельники працюють над стінами. Двоповерхова будівля майбутнього басейну буде енергоефективною. Також її зроблять доступною для людей з інвалідністю: оснастять пандусами та підйомниками, встановлять покажчики шрифтом Брайля.

"Родзинкою" новобудови стане великий басейн: 25 метрів у довжину і 12 - у ширину. У басейні буде 6 доріжок. Також передбачена триступенева система очистки води.

"Це дуже важливий проєкт для усього Кривого Рогу. У цьому районі міста басейну не було взагалі, - розповів народний депутат України Юрій Корявченков. - Роботи йдуть за планом. Буде класний басейн".

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" модернізують півстолітню спеціалізовану школу №4 з поглибленим вивченням іноземних мов. Комплексного ремонту півстолітня будівля школи не бачила від самого відкриття.

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Велике будівництво