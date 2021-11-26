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В Кривом Роге капитально ремонтируют полувековую специализированную школу

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Днепр, Пятница 26 ноября 2021 14:20
В Кривом Роге капитально ремонтируют полувековую специализированную школу Фото: в Кривом Роге капитально ремонтируют полувековую специализированную школу (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Кривом Роге модернизируют полувековую специализированную школу №4 с углубленным изучением иностранных языков. Капитальный ремонт учебного заведения проводится по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

В школе заменят все коммуникации, осовременят классы, столовую, спортивный зал, обновят фасад и приведут в порядок территорию. Сейчас в разгаре – демонтаж.

"Дети - наше будущее. Стараемся, чтобы они учились в уютных и теплых, ярких и современных школах. Обновляем учебные заведения в разных уголках Днепропетровщины. В частности, модернизируем криворожскую специализированную школу №4", - сообщила заместитель главы Днепропетровской ОГА Ольга Горб.

Учебное заведение осовременивают для более 800 учеников. Комплексного ремонта полувековое здание школы не видело с самого открытия.

"Такого масштабного ремонта в заведении не было ни разу. После завершения работ школа станет современной. Даже лучше, чем сейчас мы видим на картинках проекта", - отметил народный депутат Украины Юрий Корявченков.

Школу отремонтируют с учетом энергосберегающих технологий. Заменят кровлю, все окна и двери, сделают вентилируемый фасад. Проложат и новые сети - систему водоотвода и канализацию, отопление, вентиляцию, электричество.

Также сделают акцент на безбарьерности: чтобы заведение было доступно для детей с инвалидностью, там обустроят пандусы, указатели шрифтом Брайля, тактильную плитку

Ранее сообщалось, что в Днепре по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" началась реконструкция в роддоме №1, в котором ежегодно рождается в среднем 2 тыс. детей.

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Большая стройка
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