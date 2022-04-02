В Кривом Роге российские ракеты впервые попали в гражданскую инфраструктуру

Российские оккупанты впервые обстреляли гражданскую инфраструктуру в Кривом Роге. Ракеты попали в частные дома и на территорию учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу городской военной администрации Александра Вилкула .

По его словам, ракеты попали в район Ингулец, в жилые дома частного сектора и в периметр одного из учебных заведений.

"Били не из "Градов" (после освобождения нашими воинами десятка сел Херсонской области их "Грады" уже до города не достают), а из "Смерчей", которые имеют значительно большую дальность стрельбы. Били снова запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами, которые накрывают сразу большую площадь", - отметил Вилкул.