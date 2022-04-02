У Кривому Розі російські ракети вперше влучили у цивільну інфраструктуру

Російські окупанти вперше обстріляли цивільну інфраструктуру у Кривому Розі. Ракети влучили у приватні будинки і на територію навчального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника міської військової адміністрації Олександра Вілкула .

За його словами, ракети влучили в район Інгулець, у жилі будинки приватного сектору і в периметр одного з навчальних закладів.

"Били не з "Градів" (після визволення нашими воїнами десятка сіл Херсонської області їхні "Гради" вже до міста не дістають), а зі "Смерчів", які мають значно більшу дальність стрілянини. Били знову забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами, які накривають одразу велику площу", - зазначив Вілкул.