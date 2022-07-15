В Кривом Роге раздаются взрывы
Фото: в Кривом Роге снова слышно взрывы (wikimapia.org)
В Кривом Роге вечером 15 июля слышны взрывы. Детальной информации пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".
Сообщается, что на данный момент в Днепропетровской области нет воздушной тревоги.
Напомним, последний раз российские войска серьезно атаковали Кривой Рог на прошлой неделе. В частности, три крылатые ракеты "Калибр" прилетели в поселок Радушное. Было полностью уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры.
До этого город подвергся обстрелам ракетной артиллерией.
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