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В Кривом Роге раздаются взрывы

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Кривой Рог, Пятница 15 июля 2022 18:10
В Кривом Роге раздаются взрывы Фото: в Кривом Роге снова слышно взрывы (wikimapia.org)
Автор: Артем Горовенко

В Кривом Роге вечером 15 июля слышны взрывы. Детальной информации пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро".

Сообщается, что на данный момент в Днепропетровской области нет воздушной тревоги.

Напомним, последний раз российские войска серьезно атаковали Кривой Рог на прошлой неделе. В частности, три крылатые ракеты "Калибр" прилетели в поселок Радушное. Было полностью уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры.

До этого город подвергся обстрелам ракетной артиллерией.

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Кривой Рог Взрыв
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