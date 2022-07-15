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У Кривому Розі лунають вибухи

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Кривий Ріг, П'ятниця 15 липня 2022 18:10
У Кривому Розі лунають вибухи Фото: у Кривому Розі знову чутно вибухи (wikimapia.org)
Автор: Артем Горовенко

У Кривому Розі ввечері 15 липня чутні вибухи. Детальної інформації поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Повідомляється, що на даний момент в Дніпропетровській області немає повітряної тривоги.

Нагадаємо, востаннє російські війська серйозно атакували Кривий Ріг минулого тижня. Зокрема, три крилаті ракети "Калібр" прилетіли в селище Радушне. Було повністю знищено підприємство промислової інфраструктури.

До цього місто піддалося обстрілу ракетною артилерією.

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