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В Харькове автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 15:35
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)
Иллюстративное фото (facebook.com_versiyainfo)

На данный момент четырехлетний мальчик находится в коме

В Харькове сегодня, 22 июня 2018 года, на проспекте Тракторостроителей автомобиль на пешеходном переходе сбил четырехлетнего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Авария произошла 22 июня на проспекте Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, четырехлетний мальчик с травмой головы был госпитализирован, сейчас он находится в коме. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

 

#поліція_Харківщини В Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка С травмой головы мальчика госпитализировали в...

Опубликовано Полиция Харьковщины 22 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области возле села Кругляковка мотоцикл въехал в поезд, в результате чего погибли два человека.

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Теги публикации: ДТП, Харьков, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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