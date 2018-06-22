В Харькове автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка

На данный момент четырехлетний мальчик находится в коме

В Харькове сегодня, 22 июня 2018 года, на проспекте Тракторостроителей автомобиль на пешеходном переходе сбил четырехлетнего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Авария произошла 22 июня на проспекте Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, четырехлетний мальчик с травмой головы был госпитализирован, сейчас он находится в коме. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

#поліція_Харківщини В Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка С травмой головы мальчика госпитализировали в... Опубликовано Полиция Харьковщины 22 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области возле села Кругляковка мотоцикл въехал в поезд, в результате чего погибли два человека.