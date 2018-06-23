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Інтерв'ю

У Кривому Розі п'яний водій на смерть збив двох жінок

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 08:09
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)
Ілюстративне фото (facebook.com_versiyainfo)

ДТП у Кривому Розі сталася сьогодні вранці

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) сьогодні вранці, 23 червня 2018 року, п'яний водій на смерть збив двох жінок. Про це повідомляє місцеве видання "Перший Криворізький".

Як повідомляється, ДТП у Кривому Розі відбулася сьогодні о 4 ранку на вулиці Світлогорській.

За інформацією місцевих ЗМІ, 26-річний водій автомобіля Nissan в стані алкогольного сп'яніння збив двох жінок, після чого автомобіль вилетів у кювет.

"Водій вижив. Він неабияк п'яний. Обидві жінки померли на місці. Тіло однієї викинуло у вітрину магазину, другу відкинуло на проїжджу частину", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на даний момент на місці ДТП у Кривому Розі працюють правоохоронці.

 

Фото: ДТП у Кривому Розі (1kr.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові автомобіль на пішоходному переході збив дитину.

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Теги публікації: ДТП, Кривий Ріг, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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