У Кривому Розі п'яний водій на смерть збив двох жінок

ДТП у Кривому Розі сталася сьогодні вранці

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) сьогодні вранці, 23 червня 2018 року, п'яний водій на смерть збив двох жінок. Про це повідомляє місцеве видання "Перший Криворізький".

Як повідомляється, ДТП у Кривому Розі відбулася сьогодні о 4 ранку на вулиці Світлогорській.

За інформацією місцевих ЗМІ, 26-річний водій автомобіля Nissan в стані алкогольного сп'яніння збив двох жінок, після чого автомобіль вилетів у кювет.

"Водій вижив. Він неабияк п'яний. Обидві жінки померли на місці. Тіло однієї викинуло у вітрину магазину, другу відкинуло на проїжджу частину", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на даний момент на місці ДТП у Кривому Розі працюють правоохоронці.

Фото: ДТП у Кривому Розі (1kr.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові автомобіль на пішоходному переході збив дитину.