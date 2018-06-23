У Кривому Розі п'яний водій на смерть збив двох жінок

ДТП у Кривому Розі сталася сьогодні вранці
У Кривому Розі (Дніпропетровська область) сьогодні вранці, 23 червня 2018 року, п'яний водій на смерть збив двох жінок. Про це повідомляє місцеве видання "Перший Криворізький".
Як повідомляється, ДТП у Кривому Розі відбулася сьогодні о 4 ранку на вулиці Світлогорській.
За інформацією місцевих ЗМІ, 26-річний водій автомобіля Nissan в стані алкогольного сп'яніння збив двох жінок, після чого автомобіль вилетів у кювет.
"Водій вижив. Він неабияк п'яний. Обидві жінки померли на місці. Тіло однієї викинуло у вітрину магазину, другу відкинуло на проїжджу частину", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на даний момент на місці ДТП у Кривому Розі працюють правоохоронці.
Фото: ДТП у Кривому Розі (1kr.ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові автомобіль на пішоходному переході збив дитину.