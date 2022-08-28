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В Кривом Роге прозвучали взрывы, воздушная тревога не объявлялась

Фото: в Кривом Роге прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Кривом Роге Днепропетровской области днем 28 августа прозвучало несколько взрывов. В городе и регионе воздушная тревога не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый Городской.

Пока официальные источники информацию о взрывах не комментируют. В случае объявления воздушной тревоги рекомендуется проследовать в укрытия.

Взрывы в Кривом Роге

Ранее мы писали, что в среду, 17 августа, жители Кривого Рога Днепропетровской области услышали взрыв. В результате происшествия пострадала мирная жительница города.

Также сообщалось, что ночью 25 августа в Днепре и Кривом Роге слышали звуки взрывов. В городах выли сирены, информируя местных жителей о воздушной тревоги.

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Кривой РогВзрывВторжение России в Украину