В Кривом Роге прозвучали взрывы, воздушная тревога не объявлялась

В Кривом Роге Днепропетровской области днем 28 августа прозвучало несколько взрывов. В городе и регионе воздушная тревога не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первый Городской .

Пока официальные источники информацию о взрывах не комментируют. В случае объявления воздушной тревоги рекомендуется проследовать в укрытия.

Взрывы в Кривом Роге

Ранее мы писали, что в среду, 17 августа, жители Кривого Рога Днепропетровской области услышали взрыв. В результате происшествия пострадала мирная жительница города.

Также сообщалось, что ночью 25 августа в Днепре и Кривом Роге слышали звуки взрывов. В городах выли сирены, информируя местных жителей о воздушной тревоги.

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